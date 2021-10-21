РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Вернувшиеся из армии молодые специалисты связывают свою жизнь с Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех»), сообщила пресс-служба института.

Инженер-конструктор научно-исследовательского отдела по разработке стрелкового вооружения Иршат Низамутдинов и слесарь механосборочных работ научно-исследовательского отдела по разработке оптико-электронных и прицельных устройств Дмитрий Коротин, отдав воинский долг Родине, вернулись в одно из ведущих оборонных предприятий страны.

Низамутдинов окончил Тульский государственный университет по специальности «Стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное оружие».

«Во время прохождения учебы мне предложили защищать диплом в ЦНИИТОЧМАШ с последующим трудоустройством. Я согласился, потому что в институте работают настоящие профессионалы оружейного дела. Многому научился у опытных коллег, в нашем отделе хороший коллектив, всегда помогут и подскажут. Возвращаться после армии на работу в институт или нет даже вопроса не стояло. Здесь есть перспективы и возможности стать высококлассным специалистом», – сказал Низамутдинов.

В планах у Дмитрия Коротина получить высшее образование.

«Надеюсь на содействие отдела кадров ЦНИИТОЧМАШ в осуществлении этой цели. Знаю, что есть возможность получить направление на целевое обучение в профильные вузы. Точно со специальностью пока не определился, но она будет инженерной», – добавил Коротин.

Он окончил Подольский колледж им. А. В. Никулина по специальности «Мастер слесарных работ» с отличием, на последнем курсе ему предложили практику по договору «колледж – студент – предприятие». Практику прошел в цехе по производству экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ. Остался работать по договору в цехе оптико-электронных и прицельных устройств по специальности колледжа. По возвращении из армии его ждала любимая работа.

ЦНИИТОЧМАШ для привлечения молодежи сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Баумана, Волгоградским и Тульским государственными техническими университетами, Казанским технологическим университетом, другими высшими и среднеспециальными учебными заведениями, где опорными факультетами и кафедрами являются стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, информационные системы, радиоаппаратостроение, техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники.

Ежегодно в институте проходят практику около 100 студентов. Ведущие сотрудники предприятия читают в вузах лекции по патронному производству и испытаниям стрелкового оружия.