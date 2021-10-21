РИАМО - 21 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в период нерабочих дней будет работать по видеосвязи, сообщает РИА Новости.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он уточнил, что в эти дни не запланированы очные мероприятия.

Ранее президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября включительно. Это связано со сложной ситуацией из-за коронавируса.

По данным оперштаба, в РФ за сутки побиты два новых антирекорда за пандемию: более 36,3 тыс. человек заразились Covid-19, 1036 пациентов скончались.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>