Из-за роста числа инфицированных коронавирусом в Москве и Подмосковье дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. В этот период в регионе будут закрыты рестораны, салоны красоты, МФЦ и развлекательные центры. Некоторые ограничения сохранятся и после эпидканикул. Подробнее о принятых властями мерах читайте в материале РИАМО.

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Новые антирекорды

В четверг, 21 октября, в России зафиксировали два новых антирекорда – за сутки 36 339 человек заразились коронавирусом, а 1 036 граждан стали жертвами заболевания. В Москве в этот день выявили 7 897 инфицированных, а в Подмосковье – 2 318.

По словам руководителя столичного оперштаба Анастасии Раковой, заболеваемость коронавирусом выше, чем в прошлом году.

«За месяц она выросла почти в четыре раза, а число госпитализаций – в три. Уровень заболеваемости этой осенью в связи с приходом дельта-штамма не только не ниже прошлогоднего, но даже на 80% выше», – сказала Ракова.

Мэр Москвы Сергей Собянин также написал в своем блоге, что ситуация в городе продолжает развиваться по худшему сценарию: «В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом».

Накануне из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин принял решение об объявлении нерабочих дней. Во исполнение указа главы государства мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также приняли ряд решений – соответствующие документы уже подписаны главами субъектов.

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Нерабочие дни в Московском регионе

Согласно подписанным указам, в Москве и Подмосковье устанавливаются нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября. На этот же срок в столичном регионе объявляются каникулы в школах и детских садах. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в московских детских садах будет организована работа дежурных групп.

Студенты высших и средних профессиональных учебных заведений смогут учиться исключительно онлайн.

По словам Раковой эпидканикулы – одна из наиболее действенных мер для больших городов.

«Тотальное разобщение и разрыв контактов, по мнению эпидемиологов, дают самый быстрый и значимый эффект», – отметила глава оперштаба.

Власти уверены, что этот временный локдаун должен помочь в борьбе с вирусом.

Закрытие ресторанов и магазинов

В период нерабочей недели в Московском регионе приостанавливается работа ресторанов, кафе, буфетов, баров и других точек общественного питания, в том числе в парках. Исключение составляют предприятия общепита, работающие навынос и доставку, а также точки питания в гостинцах, хостелах и столовые при предприятиях.

Будут закрыты и объекты розничной торговли, в том числе торгово-развлекательные центры. Исключение – аптеки, продовольственные магазины, а также магазины дистанционной торговли, занимающиеся доставкой. В целом продажу товаров и оказание услуг дистанционно ограничивать не будут.

В период нерабочих дней будут закрыты салоны красоты, СПА, бани, фитнесс-клубы, бассейны и другие организации, которые оказывают бытовые услуги и предусматривают очное посещение.

С 28 октября по 7 ноября также приостанавливается оказание услуг в столичных центрах «Мои документы» и миграционном центре, в органах государственной власти Московской области и МФЦ на территории всего региона. В столице услуги по регистрации смерти и расторжению брака (если дата назначена на нерабочий период) продолжат оказывать. В Подмосковье, помимо вышеназванных услуг, будут проводить регистрации брака, но в неторжественной обстановке и без присутствия третьих лиц.

Электронные государственные услуги сохранятся в полном объеме.

Еще одно ограничение касается медицины. В нерабочие дни посетить стоматолога можно будет лишь в экстренном случае.

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Культурные мероприятия

В Московском регионе будет под запретом проведение массовых физкультурных, спортивных, культурных, выставочных, рекламных, зрелищных мероприятий в парках культуры и отдыха, ТРЦ, ночных клубах, караоке, боулинге и других подобных местах. Жители Московского региона также не смогут сходить в кинотеатр, зоопарк, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

При этом жители столицы и области смогут посещать театры и музеи при условии заполняемости помещений не более чем на 50%. Также обязательным будет наличие QR-кодов и защитных масок.

Ограничения после 8 ноября в Москве

Ряд ограничений в Москве сохранится и после окончания нерабочих дней. Согласно указу Собянина, в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых людей в возрасте 60+ и хронически больных граждан, будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако такая мера не коснется вакцинированных и переболевших за последние полгода. Социальные карты будут разблокированы сразу после введения первого компонента вакцины.

Посетить столичные театры и музеи по-прежнему можно будет лишь при предъявлении QR-кодов. При этом максимальную заполняемость помещений увеличат до 70%.

Также с 8 ноября QR-коды понадобятся и при посещении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Аналогичное решение также предлагается принять и для мероприятий с числом участников менее 500 человек.

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Ограничения после 8 ноября в Подмосковье

В Московской области с 8 ноября и до улучшения эпидобстановки также приостанавливается действие социальных транспортных карт для граждан старше 60 лет и хронически больных, которые до сих пор не вакцинировались или не переболели в период последних шести месяцев. Таким образом, бесплатный проезд для пожилых в общественном транспорте будет недоступен.

Также количество зрителей на спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и других мероприятиях снизится со 100 до 50 человек одновременно при проведении мероприятий в помещениях (в случае очного присутствия зрителей без QR-кодов). На мероприятии, проводимом на открытом воздухе, смогут присутствовать не более 500 человек. При этом данное ограничение не действует, если у всех зрителей есть специальный QR-код.

Посетить театр или музей можно будет при наличии QR-кодов. Максимальная заполняемость помещения – 70% от общей вместимости. Власти также рекомендуют принять аналогичные меры предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области.

Также, согласно указу, подмосковные работодатели в период с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года обязаны перевести на дистанционную работу всех работников старше 60 лет и хронически больных, а также 30% сотрудников от общей численности без учета вакцинированных и переболевших работников.

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