РИАМО - 21 окт. В России к Новому году в среднем на 10-15% подорожают спиртные напитки, сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

На повышение стоимости алкоголя повлияют два существенных фактора, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, с 2022 года вырастет на 4-5% акциз на алкогольную продукцию, поэтому производители напитков будут заранее включать его в стоимость товаров. Кроме того, урожай винограда в России, Грузии и Европе в этом году не очень хороший из-за неблагоприятных погодных условий минувшего лета.

«Стоит ожидать роста цен на 10-15%. Особенно подорожают игристые вина. Также дорожает зерно, которое используется для производства спирта и водки. Соответственно, цена на спирт растет. Поэтому на 15% подорожает и крепкий алкоголь к Новому году, а также пиво», — заявил Шапкин.

Ранее сотрудники Московской областной таможни выявили склад с вином без акцизных марок на северо-западе столицы. Было изъято 108 бутылок итальянского, французского и новозеландского вина стоимостью свыше 200 тыс. рублей.