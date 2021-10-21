РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. С начала года Люберецкая прокуратура отменила более 1,8 тыс. постановлений в отказе о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.

Люберецкой городской прокуратурой в порядке надзора на постоянной основе выявляются преступления, укрытые от учета поднадзорными органами внутренних дел, путем принятия необоснованных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. За 9 месяцев 2021 года городской прокуратурой признано необоснованными и отменено более 1,8 тыс. таких постановлений, вынесенных поднадзорными должностными лицами МУ МВД России «Люберецкое».

По результатам дополнительно проведенных проверок органами предварительного расследования возбуждено 340 уголовных дел, из которых 76 направлены в суд для рассмотрения по существу. Значительная часть укрытых преступлений – это преступления против собственности граждан.

Так, МУ МВД России «Люберецкое» проведена процессуальная проверка по заявлению о мошеннических действиях неустановленных лиц, по результатам которой принято незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Изучением в порядке надзора в городской прокуратуре материалов проверки установлено, что неустановленные лица путем обмана похитили у заявителя 110 тыс. рублей. Заявитель перевел деньги, будучи введенным в заблуждение относительно их намерений со своего банковского счета.

Принятое МУ МВД России «Люберецкое» решение об отказе в возбуждении уголовного дела городской прокуратурой отменено, материалы проверки направлены руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения постановления прокурора следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по уголовному делу осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию и лица, причастного к совершению преступления.

Надзор за результатами расследования осуществляется городской прокуратурой.