РИАМО - 21 окт. В Москве действуют 113 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере креативных индустрий, – это 54% от общего объема креативной индустрии России, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В четверг в Мосгордуме прошло первое заседание рабочей группы по развитию креативных индустрий. Группа была сформирована в октябре 2020 года, в ходе дистанционного заседания столичного парламента.

Шапошников отметил, что общая занятость в креативных профессиях составляет 1,1 млн человек — это около 13% всех занятых в столице. По его словам, это очень высокие параметры по сравнению со среднероссийской занятостью и общей занятостью в экономике Москвы.

«У нас создана эффективная система финансовой и нефинансовой поддержки креативного предпринимательства. В ноябре 2020 года, во время работы над бюджетом города по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» и постоянного депутатского объединения «Моя Москва» были увеличены на полмиллиарда рублей ассигнования на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере креативных индустрий», - сказал Шапошников.

Он добавил, что в Московскую городскую думу внесен проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

«Важно, чтобы в документе было обеспечено исполнение всех действующих мер прямой финансовой поддержки креативных индустрий. В августе в Москве прошла Креативная неделя, которая стала официальным мероприятием Международного года креативной экономики, объявленного ООН. Ее участники обсудили новые шаги в разработке законодательства в сфере креативных индустрий», - добавил председатель Мосгордумы.

Регулирование творческих индустрий в РФ

Осенью правительство утвердило концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года (распоряжение от 20 сентября 2021 года №2613-р).

Предполагается, что системная государственная поддержка креативных индустрий позволит к 2030 году увеличить их долю в российской экономике с нынешних 2,2 до 6%, а также увеличить долю граждан, занятых в творческих профессиях, с 4,6 до 15%. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и представить его в правительство до 1 марта 2022 года.

«Сам факт принятия концепции позволяет регионам уже сейчас развивать креативное предпринимательство, системно поддерживать перспективные компании. На данном этапе важно наблюдать за развитием уже действующих креативных кластеров, появлением новых, стимулировать рост числа предпринимателей в этой сфере. Такая работа позволит определить подходы к совершенствованию законодательного регулирования и финансового обеспечения креативных индустрий в будущем», - добавил Шапошников.

По его словам, в концепции и законопроекте пока не хватает конкретных мер поддержки. Также пока открыт вопрос, в каком объеме субъекты будут оказывать организациям из федерального реестра меры поддержки (которые потребуется закрепить в документах стратегического планирования Москвы).

«Сможем ли мы на уровне субъекта для региональных мер поддержки установить собственные («субъектовые») критерии или должны будем руководствоваться только федеральными? Считаю, что данные положения должны быть прописаны в обсуждаемом федеральном законе более четко. Поэтому задачей нашей рабочей группы вижу подготовку предложений в министерство культуры РФ как разработчику проекта, учитывающих позицию Москвы, сформированную на основе реального опыта», - резюмировал Шапошников.