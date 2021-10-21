РИАМО - 21 окт. Информационные экраны установлены в 140 автобусах «Мострансавто», они оборудованы антивандальными дисплеями, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Инфоэкраны находятся в автобусах большого, среднего и малого классов, курсирующие на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

Пассажиры могут увидеть на мониторах новости, также их вниманию предоставлена развлекательная и справочная информация о транспортной работе предприятия. Там рассказывают, какими способами можно оплатить проезд, также указаны данные о маршруте следования автобусов, правила поведения в общественном транспорте и т.д. Сейчас оборудование также транслирует аудиообъявления с названиями остановочных пунктов.

Компания развивает проекты, влияющие на комфорт и качество оказания транспортных услуг. На данный момент оборудование установлено в ТС семи МАП. Больше всего экранов — в автобусах МАП №3 г. Домодедово (50 единиц). Второе место по их количеству занимает МАП №8 г. Химки (26 экранов), замыкает тройку лидеров МАП №11 г. Балашиха (18 установок).

Это пилотный проект, который запущен совместно с компанией ООО «Трансмедиа». В среднем в октябре жители и гости Московской области ежедневно совершают более 1,4 млн поездок в автобусах компании.