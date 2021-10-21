РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. В Балашихе за минувшие сутки выявили 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 25 639 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Еще 2 318 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 490 915 случаев инфицирования. Скончалось 8 397 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 420 765 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.