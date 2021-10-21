РИАМО - 21 окт. В столичном регионе соискатели чаще всего ищут работу в сферах продаж, бухгалтерии и администрирования, сообщила РИАМО руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Она отметила, что в Москве рынок труда с точки зрения предложения хорошо сбалансирован. Среди профобластей, указанных в резюме, нет ни одной превалирующей, чья доля превышала бы 10%.

«В 2021 году соискатели чаще всего размещали резюме на hh.ru для поиска работы в сфере продаж, ИТ, административного персонала, маркетинга, бухгалтерии», - уточнила Игнатова.

В Подмосковье соискатели чаще всего размещали резюме для поиска работы в сферах продаж, транспорта и логистики - на них суммарно приходится каждое пятое резюме, административного персонала (каждое десятое), производства, бухгалтерии, ИТ.

Также эксперт назвала средний возраст соискателей в Москве и Московской области в текущем году.

«Наиболее распространенная возрастная когорта соискателей в Москве и области – от 26 до 35 лет (в столице – 47%, в области – 42%). Следует за ней когорта возрастов с 36 до 45 лет (почти каждый третий соискатель в Москве и области). Почти каждый седьмой соискатель – в возрасте от 46 до 55 лет», - сказала Игнатова.

Ранее она сообщила, что и в Москве, и в Подмосковье востребованы специалисты в сфере продаж. В столице работодатели также активно ищут ИТ-сотрудников и маркетологов, а в Московской области - госслужащих и медиков.

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