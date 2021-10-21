РИАМО - 21 окт. Московская область вошла в топ самых активных участников всероссийского проекта «Смотри, это Россия!». Также в список лидеров попали участники из Кемеровской области, Москвы, Оренбургской области, Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской и Тульской областей. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Школьный проект по обмену видеооткрытками «Смотри, это Россия!» объединил уже более 10 тыс. человек по всей стране. Число зарегистрированных команд в конкурсе составляет более 2 тыс.

Заявки на участие в конкурсе поступили из всех регионов и продолжают поступать до 1 ноября. Таким образом школьный проект по обмену видеооткрытками, инициированный Якутией, подтвердил статус федерального.

Для участников из регионов-лидеров по количеству регистраций пройдут онлайн-встречи с региональными кураторами от партнера проекта, конкурса «Мастера гостеприимства». Они поделятся с участниками опытом, как интересно рассказать о своем регионе через легенды, мифы и сказания.

К примеру, для команд из Нижнего Новгорода 15 октября с лекцией уже выступила Елена Богомолова – вице-президент Нижегородского центра развития туризма, продюсер Travel Battle, хозяйка усадьбы «Вишневый садъ», бизнес-тренер, финалист конкурса «Мастера гостеприимства».

Помимо президентской платформы «Россия – страна возможностей» второй сезон проекта поддержали министерство просвещения РФ, Минкультуры РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму, а также «Российское движение школьников» и Русское географическое общество.

Всероссийский конкурс по обмену видеооткрытками «Смотри, это Россия!» был впервые реализован в прошлом году при поддержке главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. В первом сезоне проекта приняли участие 17,5 тыс. участников со всех регионов страны. В голосовании участвовали более 200 тыс. человек.

Созданными видеооткрытками команды обмениваются между собой. По итогам конкурса состоится открытое голосование, которое определит победителей в 3 возрастных группах: 6-10 лет, 11-15 лет и 16-18 лет. Победители в каждой возрастной группе получат смартфоны.

Регистрация на участие в конкурсе продолжается и будет идти по 1 ноября. Полный перечень правил, а также форма регистрации доступны на официальном сайте конкурса по ссылке.

Больше информации можно узнать на сайте конкурса, а также в Telegram-канале.