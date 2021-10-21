РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. По предписаниям Госадмтехнадзора Подмосковья с начала текущего года в Балашихе устранено около 50 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Госадмтехнадзор проводит плановое целевое мероприятие «Теплотрасса» – наблюдение за соблюдением норм и правил содержания тепловых пунктов, котельных, наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.

В ходе надзора проверяется содержание наружной изоляции наземных линий теплосети, люков смотровых колодцев, наружное состояние ЦТП, тепловых камер и устройств, мест проведения земляных работ по ремонту и прокладке теплотрасс.

По словам начальника надзорного ведомства Олег Баженова, с начала 2021 года по предписаниям Госадмтехнадзора в городском округе Балашиха устранено 48 нарушений в содержании наземных частей теплотрасс.