РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка соблюдения требований лесного законодательства в отношении общества - арендатора, которое не представило проект освоения лесов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что на основании заявления общества с ограниченной ответственностью Комитетом лесного хозяйства Московской области лесной земельный участок на территории горокруга Люберцы предоставлен данному ООО сроком на 49 лет. Вид разрешенного использования: строительство и эксплуатации водохранилищ, иных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов, с целью строительства и эксплуатации системы для осушения и обводнения лесных площадей, объекта системы охраны гидротехнического сооружения.

В соответствии с договором аренды общество было обязано в течении 6 месяцев со дня его заключения разработать и представить арендодателю проект освоения лесов для проведения государственной экспертизы.

Однако, согласно сведениям Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» и Комитета лесного хозяйства Московской области, проект освоения лесов на лесной земельный участок отсутствует, что является существенным нарушением условий договора аренды лесного участка и действующего лесного законодательства.

В связи с изложенным, городской прокуратурой руководителю общества внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.