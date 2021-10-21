РИАМО - 21 окт. По многочисленным просьбам москвичей камеры на дорогах города начали фиксировать проезд между полос. Они распознают как автомобили, так и мотоциклы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Первый такой комплекс заработал на юго-востоке Москвы, скоро камеры появятся и в других проблемных местах.

На городских дорогах встречаются автомобилисты, постоянно пытающиеся проехать между полос, в том числе выезжающие на рефюж, который выделяет полосы для общественного транспорта. Своими действиями они не только нарушают ПДД, но и лишают другие автомобили бокового интервала, а в случае аварийно опасной ситуации - места для маневра.

Водителям напоминают, что каждый автомобиль должен двигаться строго в своем ряду. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Если водитель наедет колесом на разметку, то штраф ему не придет. Нарушением считается непосредственно движение между полос. Комплексы контроля будут делать несколько снимков транспортного средства, по которым будет легко проследить траекторию его движения.

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