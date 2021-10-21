РИАМО - 21 окт. Специалисты Роспотребнадзора из-за ухудшающейся ситуации с Covid-19 усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в московском общественном транспорте, включая такси, сообщается на сайте ведомства.

Всем компаниям, которые осуществляют подключение к агрегаторам такси, направили предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

С апреля по октябрь 2021 года Роспотребнадзор проверил 1245 такси, в 181 были выявлены различные санитарные нарушения.

Всего с начала 2021 года проверено 3045 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, включая автобусы, электробусы, трамваи, метрополитен, такси и теплоходы. Нарушения антиковидных мер выявлены в 449 объектах.

Общая сумма штрафов составила свыше 700 тыс. рублей, деятельность одного предпринимателя была приостановлена на 20 суток.

Ранее из-за роста случаев заболевания коронавирусом мэр столицы Сергей Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября.

Из-за введения домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте, их соцкарты заблокируют.

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