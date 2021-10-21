РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства при реализации молочной продукции, выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что юрлицо осуществляло производство и реализацию молочной продукции на территории Москвы и Московской области. По поручению городской прокуратуры сотрудниками территориального отдела Роспотребнадзора по Московской области отобраны пробы молочной продукции для проведения лабораторных исследований на предмет соответствия показателям качества и безопасности.

По результатам лабораторных исследований и проведенных экспертиз установлено, что молочная продукция в ряде случаев не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Кроме того, массовая доля линоленовой, лауриновой, пальмитолеиновой кислоты в молочной продукции превышает величину допустимого уровня.

В связи с чем городской прокуратурой руководителю общества внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Материалы проверки направлены в управление Роспотребнадзора по Московской области для принятия мер в отношении виновного лица в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.