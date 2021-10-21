РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Жителей подмосковного Красногорска предупредили об участившихся случаях мошенничества, которое совершают аферисты под видом сотрудников УК, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Уважаемые жители Красногорска. За последнее время участились случаи возникновения мошенничества по следующей схеме: аферисты представляются сотрудниками управляющих компаний или аварийных служб и предлагают купить «продвинутые» газоанализаторы. Якобы прибор вешается над газовой плитой и в случае утечки газа резким сигналом предупреждает об опасности», - говорится в сообщении.

Поясняется, что на самом деле это обман. Настоящие анализаторы закрепляют непосредственно на газовую трубу, чтобы при утечке сразу перекрыть подачу топлива. Информация о неполадках передается на пульт аварийной газовой службы.

«Надо помнить, что устанавливать газовые приборы может только специализированная организация. В Подмосковье это – «Мособлгаз», - подчеркивается в материале.

Согласно действующему законодательству, каждый собственник обязан заключить со специализированной организацией договор на обслуживание газового оборудования. Во избежание аварийных ситуаций по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе проведена ревизия газового оборудования. Поставлена задача обеспечить 100% охват населения договорами на обслуживание ВГКО.