РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Полицейские Подольска задержали ранее судимого 30-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении продуктового магазина, сообщили в пресс-службе УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя продуктового магазина о том, что неизвестный применил насилие в отношении работника магазина и похитил товар. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 161 УК РФ (грабеж).