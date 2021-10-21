РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. Самых маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера (МООД) Балашихи и их родителей навестили волонтеры фонда «Большое сердце». Они привезли «Коробку храбрости», в которой собрали подарки от неравнодушных людей, сообщается на странице медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

По словам волонтеров, клад из этой коробки направлен на то, чтобы утешить и немного отвлечь детей от болезненных процедур. Вместе с волонтерами ребята сделали открытки и поделки, а родители получили в подарок наборы детских медицинских масок.

Сотрудники МООД присоединились к благодарностям волонтеров фонда всем тем, кто принял активное участие в сборе принадлежностей для маленьких пациентов, ведь онкобольным детям особенно нужны поддержка, внимание и позитивные эмоции. Тогда процесс выздоровления идет гораздо быстрее.