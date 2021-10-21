РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. Молодежный центр «Навигатор» в Щелкове приглашает всех желающих принять участие в творческом вечере «Открытый микрофон», который пройдет 22 октября, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Проявить свои таланты можно в нескольких направлениях: стихи, песни, анекдоты, Stand Up, мини-игры. Принять участие в мероприятии сможет любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, для этого необходимо написать в группу КДЦ «Навигатор».

Начало в 18:00. Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Талсинская, д. 64, центр «Навигатор».