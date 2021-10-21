РИАМО - 21 окт. В городском округе Долгопрудный мужчина нанес смертельные ножевые ранения своему знакомому в ходе конфликта, возникшего во время совместного употребления алкогольных напитков, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело погибшего мужчины с колото-резаным ранением обнаружили в квартире на проспекте Пацаева.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан предполагаемый убийца – знакомый погибшего. Выяснилось, что преступление было совершено в ходе пьяной ссоры.

В отношении мужчины возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, он заключен под стражу.