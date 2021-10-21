РИАМО - 21 окт. Ночь на 22 октября станет рекордно теплой в Москве, температура может подняться до плюс 11 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В Центральную Россию вторгся атлантический циклон, который привел к резкому потеплению. К полудню в столице столбики термометров уже поднялись до плюс 11,5 градусов.

Предстоящая ночь станет самой теплой за всю 73-летнюю историю базовой столичной метеостанции ВДНХ. В Москве ожидается не ниже плюс 9-11 градусов, а в области — от 7 до 12 градусов. Данные показатели выше предыдущего ночного теплового рекорда, который принадлежал 1984 году — плюс 8,2 градуса.

Синоптики прогнозируют, что предстоящая ночь будет самой теплой с 1948 года: такая ночная температура выше положенного в мае или сентябре.

Ранее столичным водителям порекомендовали менять летнюю резину на зимнюю из-за выпавшего снега и похолодания.

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