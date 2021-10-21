РИАМО - 21 окт. В подмосковных школах оценки учащимся за триместр выставят планово, до 19 ноября, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ранее сообщалось, что плановые каникулы в школах Подмосковья (с 15 по 21 ноября) переносятся. Вместо них школьники отдыхают с 28 октября по 7 ноября.

Из-за осложнения ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября в регионе установлены нерабочие дни. В это время будут закрыты точки общепита, магазины и ТЦ, кроме продовольственных и аптек, а также фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, детские центры, кинотеатры.

Кроме того, с 28 октября по 7 ноября не будут проводиться массовые спортивные, культурные, зрелищные мероприятия.

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