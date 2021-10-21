РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. В подмосковном Подольске начались общественные обсуждения проекта по увеличению площади для строительства жилого дома в микрорайоне Кутузово возле Тарутинского проезда, 28 октября пройдет консультация в формате видеоконференцсвязи, сообщает администрация округа.

Согласно законодательству, застройщик сначала должен получить положительное заключение на общественных обсуждениях, а затем документацию на строительство.

На общественных обсуждениях представят проект распоряжения с разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства при реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 4 619 квадратных метров в границах улиц Сосновая, Циолковского и граница города. Тем самым разрешат увеличить процент застройки до 27,23% и убрать минимальный отступ от северо-восточной и юго-восточной границ земельного участка.

Общественные обсуждения начали проводить 20 октября и завершат 12 ноября.

Информационные материалы по теме обсуждений представлены на экспозиции в здании администрации на улице Кирова, 4, у кабинета №311. Экспозиция открыта по 12 ноября с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней.

28 октября в 15:30 состоится консультация по теме общественных обсуждений в формате видеоконференцсвязи. Для участия необходимо подключение к системе Zoom, идентификатор персональной конференции 882 7851 5207, код доступа 3ThyWU (ссылка для подключения к ВКС).

Желающим принять участие в ВКС необходимо направить в срок до 10:00 28 октября на адрес электронной почты ksia@adm.podolsk.ru контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты).