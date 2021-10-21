РИАМО - 21 окт. Уголовное дело возбудили в Клину на мужчину 1965 г.р., который ударил ножом в грудь своего знакомого 1981 г.р. в ходе пьяной ссоры, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в одном из домов в деревне Андрианково городского округа Клин. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали предполагаемого виновника преступления. Выяснилось, что мужчина ударил знакомого ножом в ходе конфликта, возникшего во время совместного употребления спиртных напитков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он заключен под стражу.