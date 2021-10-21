РИАМО - 21 окт. Свыше 1,5 млн человек прошли процедуру вакцинации от гриппа в Московской области, в их числе 370 тыс. детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«Мы наблюдаем подъем заболеваемости вирусным инфекциями в Подмосковье. Грипп не менее опасен, чем новая коронавирусная инфекция. Самый надежный способ защитить себя и близких – это сделать прививку», – сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Для вакцинации в Подмосковье используются современные российские препараты. Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления или сделать прививку без записи в мобильном комплексе.

Терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Процедура не займет более 15 минут. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике.