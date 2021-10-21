РИАМО - 21 окт. Автомобилистам рекомендуется менять летнюю резину на зимнюю из-за похолодания, сообщает столичный Дептранс.
19 октября в Москве выпал первый снег. Он был мозаичным и сразу таял. Также мокрый снег наблюдался в столице и 20 октября.
В Дептрансе напомнили, что летняя резина жестче зимней по составу. Когда температура снижается, шины твердеют. Это создает опасность на дороге.
Ранее синоптик сообщила, что в Москве в декабре установится снежный покров.
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