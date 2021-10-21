РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. С начала пандемии в Красногорске выявили 25 990 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 94 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 318 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 490 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 397 человек. Выздоровели и выписались 420 765 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>