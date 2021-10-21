РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 окт. В лесопарковой зоне, расположенной между Разинским шоссе и улицей Евстафьева в Балашихе, в декабре текущего года планируют установить пункт проката лыжного инвентаря, сообщили «РИАМО в Балашихе» в управлении физкультуры, спорта и работе с молодежью администрации муниципалитета.

Лыжня является востребованной как детьми, так и взрослым населением, в связи с чем возросла потребность жителей в прокате лыжного инвентаря.

«С целью привлечения жителей к занятиям физкультурой, в частности лыжным спортом, в декабре 2021 года на улице Евстафьева (вблизи МУ МВД «Балашихинское») запланирована установка пункта проката (модульного строения) частной организацией (при наличии разрешительных документов от администрации Балашихи). Информация об открытии пункта проката будет освещена в СМИ», - сообщили в управлении.

Ранее начальник управления Никита Тарасевич сообщил, что в квартале Акатово микрорайона Салтыковка Балашихи планируют открыть новую лыжную трассу, где в будущем проводились бы состязания по бегу, лыжной ходьбе, спортивному ориентированию, а в перспективе - организовать лыжероллерную трассу для летних активностей.

Однако, местные жители, узнав об этом, забеспокоились, испугавшись, что от леса ничего не останется и попросили прояснить ситуацию.

«Возведение лыжных трасс в городском округе Балашиха не планируется. Размещенный в Instagram проект лыжероллерной трассы был предложен частным лицом для рассмотрения в администрацию городского округа Балашиха в 2020 году и признан нецелесообразным в связи с его расположением на территории памятника федерального значения», - подчеркнули в управлении.