РИАМО - 21 окт. Для эпидканикул специально выбран период, который у многих россиян ассоциируется с возможностью отдохнуть и сделать перерыв. Нерабочие дни в столице продлятся с 28 октября по 7 ноября, сообщает оперштаб.

Так, на неделе с 1 ноября ожидалось только 3 рабочих дня и многие запланировали отпуск на это время. Этот период традиционно не связан с походами по магазинам, ресторанам и шумными встречами. При этом, по наблюдению эпидемиологов, инкубационный период «дельта»-штамма составляет до 5 дней, поэтому разобщение контактов на 11 дней покроет сразу 2 таких периода.

Кроме того, в оперштабе напоминают, что самой действенной мерой для больших городов являются именно эпидканикулы. Так как в это время происходит тотальное разобщение и разрыв контактов. Эпидемиологи напоминают, что каникулы дают самый быстрый и значимый эффект.

Пример Москвы это доказывает, отметили в оперштабе. После новогодних праздников, в первую же неделю января падение заболеваемости составило 31% и было отмечено дальнейшим устойчивым снижением. Даже после майских праздников в этом году временное разобщение привело к замедлению темпов роста заболеваемости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В эти дне объявляются каникулы в школах, не будут работать и детсады. Кроме того, будут закрыты все магазины за исключением продуктовых и аптек.

Врачи настоятельно рекомендуют ставить прививки от гриппа и коронавируса, но между ними должен быть перерыв.

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