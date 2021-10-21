РИАМО - 21 окт. На 40% выполнены работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе. Реконструкция 18 таких объектов в городе уже проведена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня в столице ведется реконструкция четырех развязок на МКАД, наиболее высокая степень готовности – у развязки на пересечении МКАД и Осташковского шоссе – 40%. Другая развязка, на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, готова на 23%», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время продолжаются работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, а также на пересечении с Липецкой улицей.

Обновление и создание развязок на МКАД – одно из важнейших направлений развития транспортной системы Москвы.

«Эта работа также синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области», – отметил Бочкарев.

Такое взаимодействие дает возможность увеличить пропускную способность магистралей и наладить полноценную связь между Москвой и областью.