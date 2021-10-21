РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Поднадзорные Люберецкой городской прокуратуре правоохранительные органы расследовали уголовное дело в отношении 65-летнего москвича, который сбил насмерть пешехода. Его будут судить, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Москвич на автомобиле Nissan на автодороге М5 «Урал», пролегающей в поселке Октябрьский Люберец, на запрещающий сигнал светофора пересек стоп линию, въехал на регулируемый перекресток. Там он столкнулся со Scania, а затем наехал на пешехода. Тот скончался на месте.

По результатам расследования городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершения указанного преступления предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.