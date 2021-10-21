РИАМО - 21 окт. С 28 октября по 7 ноября в Подмосковье приостанавливается предоставление госуслуг в помещениях органов власти, государственных учреждений и МФЦ за рядом исключений. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, регистрацию брака допускается проводить исключительно в неторжественной обстановке без приглашенных лиц. Также ограничения не распространяются на предоставление госуслуг по регистрации расторжения брака и смерти. Разрешена государственная регистрация рождения в роддомах и перинатальных центрах.

Госуслуги, предоставление которых возможно в электронном виде, в указанный период будут предоставляться исключительно в этом формате.

Дни с 28 октября по 7 ноября объявлены в Подмосковье нерабочими из-за ухудшения эпидситуации. В этот период будут закрыты кафе, непродовольственные магазины, спортивные центры, салоны красоты, детские центры, кинотеатры. Также будет приостановлено проведение массовых мероприятий.

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