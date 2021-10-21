РИАМО - 21 окт. На минувшей неделе с 11 октября по 15 октября 2021 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 75 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Под строительство загородного дома в г. о. Луховицы можно приобрести в аренду земельный участок в д. Круглово площадью 2 тыс. кв. м. Участок предоставляется в аренду на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 66 тыс. руб./год.

Для ведения бизнеса, в г. о. Солнечногорск в аренду сдается земельный участок под объекты придорожного сервиса. Участок площадью 3 524 кв. м расположен в д. Дубинино вблизи трассы М-10 «Россия». Сдается в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 2 956 255,4 руб./год.

Также в Кашире, в микрорайоне Кашира-2, предлагается в аренду подвальное помещение для оказания бытовых услуг населению (ателье по индивидуальному пошиву одежды) площадью 28,4 кв. м, расположенное в многоквартирном доме по адресу: улица Новокаширская дом 37. Срок аренды — 10 лет. Начальная цена – 7,1 тыс. руб./мес..

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.