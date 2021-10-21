РИАМО - 21 окт. В ходе торгов ежегодный размер арендной платы за участок под индивидуальное жилищное строительство в Дубне превысил стартовый в 74 раза и составил более 3,3 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Площадь участка составляет 1057 кв. м. В торгах приняли участие 13 человек. Стартовая цена – 44 456,89 руб./год.

Всего в период с 11 октября по 15 октября 2021 года в Московской области состоялось 56 земельно-имущественных аукционов. В торгах приняло участие 176 человек. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников.

По сравнению с предыдущей неделей реализация объектов на торгах выросла на 2% и составила более 90%.