РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 окт. В подмосковном Королеве оптимизируется дорожное движение в рамках региональной программы «Долой глупые пробки», сообщает пресс-служба городской администрации.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с жителями региона было выявлено 550 проблемных участков, 200 из которых уже устранили, а еще 100 уберут до конца года.

В Королеве было оптимизировано движение на улице Калининградской путем изменения дорожной разметки и выделения дополнительной полосы для поворота налево.

Также оптимизировано движение на перекрестке улиц Фабричной и Тарасовской – изменен режим работы светофора, увеличен интервал разрешающего сигнала утром на выезд из города и вечером на въезд.

Кроме того, для ликвидации пробок сделана отдельная полоса с соответствующей разметкой на перекрестке улиц Горького и Дзержинского (на улице Горького для поворота только налево на улицу Дзержинского).

Работа по ликвидации «глупых» пробок будет продолжена.