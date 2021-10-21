РИАМО - 21 окт. Депутаты Мособлдумы приняли в третьем чтении закон, который предусматривает увеличение объемов доходов и расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2021 год, передает корреспондент РИАМО.

В четверг на заседании депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в закон Московской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

«Предусматривается увеличение общего объема доходов и расходов бюджета фонда в 2021 году на 12,4 миллиарда рублей, или на 8,7%», - рассказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Людмила Данилова.

Она добавила, что также планируется увеличение общего размера нормированного страхового запаса фонда на 13,5 миллиардов рублей, или на 34%, в связи с поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Московской области, источником финансирования которых является Резервный фонд правительства РФ, в рамках реализации мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По словам Даниловой, увеличение расходной части бюджета фонда на 2021 год обусловлено распределением межбюджетных трансфертов, подступивших в бюджет фонда.

В частности, 2,9 миллиарда рублей - на дополнительные финансово-территориальные программы обязательного медицинского страхования. 0,5 миллиарда рублей — на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию. 7,3 миллиарда рублей — на дополнительное финансирование медицинской помощи лицам с заболеванием и подозрением на заболевание Covid-19.

0,3 миллиарда рублей пойдут на проведение углубленной диспансеризации тех, кто переболел коронавирусом. 1,4 миллиарда рублей направят на дополнительное финансирование Московской областной программы обязательного медицинского страхования.

По итогам голосования законопроект приняли в целом.