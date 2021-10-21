РИАМО - 21 окт. В стране планируют запустить Единую цифровую платформу «Работа в России», которая станет полноценной экосистемой рынка вакансий, сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«Мы разрабатываем цифровые сервисы, сейчас задачей министерства стало превращение, по сути, сайта вакансий «Работа в России» в полноценную экосистему цифровых сервисов по управлению рынком труда», — сказала Мухтиярова на пленарном заседании первого дня Всероссийского семинара-совещания «Бюджет - Цифровое будущее».

Замминистра отметила, что в настоящее время эта система включает в себя 7 основных блоков. Первый из них - это изменение работы центров занятости. По словам Мухтияровой, теперь они сами будут обращаться к нетрудоустроенным гражданам. Также ведомство откажется от бумажного документооборота.

«Мы также понимаем, что доступ должен получать гражданин, который реально нуждается в помощи. Поддержка должна быть адресной и социально справедливой. Мы не должны ждать, когда человек обратиться к нам за помощью, мы должны предлагать ее, проактивно выявляя граждан на основании имеющихся баз данных», — уточнила замминистра.

Она добавила, что в будущем служба занятости станет регулятором на региональном рынке труда. Мухтиярова подчеркнула, что занять эту нишу без цифровизации не получится. Именно поэтому ведомство уже перевело 2 свои услуги в электронный вид. Для гражданина это поиск работы, а для нанимателя подбор сотрудников. ​

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