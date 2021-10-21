РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 21 окт. В отделе «История авиации» Щелковского историко-краеведческого музея, который базируется в ДК им. В. П. Чкалова, 22 октября пройдет открытие выставки «Усадьбы Щелковского края», сообщается на сайте музея.

В XVIII и XIX веках на территории городского округа Щелково находилось несколько десятков дворянских усадеб. Их судьба сложилась по-разному: одни сохранились, другие были разрушены.

На выставке «Усадьбы Щелковского края» можно узнать, как выглядели эти имения, и познакомиться с историей усадеб и их владельцев. Здесь собраны коллекции мебели, одежды, посуды и предметов быта той эпохи.

Подробности можно узнать по телефону: 8(496)253-09-89.