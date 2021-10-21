РИАМО - 21 окт. Свыше 130 тыс. человек сделали прививки от коронавиурса в подмосковных МФЦ. Там организованы специальные медпункты для вакцинации, сообщает пресс-служба регионального министерства госуправления, ИТ и связи Московской области.

«В Московской области делается все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Для удобства жителей на базе МФЦ организованы медпункты, где можно привиться бесплатно и без предварительной записи. С начала вакцинации прививку в центрах «Мои Документы» сделали уже более 130 тыс. жителей», – сказал министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар.

Привиться от коронавируса можно в 37 МФЦ на территории 31 городского округа. Для того, чтобы сделать прививку, там нужно предоставить только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Прививки делают врачи из городских поликлиник. В этих выездных пунктах соблюдаются все санитарные требования.

Вторую прививку нужно ставить через 21 день. Врач на месте запишет. Ее также можно получить в МФЦ.

C 28 октября по 7 ноября включительно в Московской области вводятся нерабочие дни, в течение которых будут закрыты кафе, магазины, фитнес-центры, салоны красоты, библиотеки, кинотеатры, зоопарки. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

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