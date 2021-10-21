РИАМО - 21 окт. Чтобы повысить цифровизацию в РФ, важно обеспечить информационное взаимодействие с региональными системами управления финансами, кроме того, нужно информировать жителей о мерах социальной поддержки граждан, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанов выступил на Всероссийском семинаре-совещании руководителей цифровой трансформации финансовых органов субъектов РФ «Бюджет - цифровое будущее», который проводится 21 и 22 октября в доме правительства Московской области. Организаторами мероприятия выступают министерство финансов РФ и правительство Подмосковья.

«Первая задача по межсистемной интеграции: важно обеспечить информационное взаимодействие с региональными системами управления финансами, и в настоящее время внедряется система управления данными, и она позволит решить задачи управления и обмена государственными данными», — сообщил Силуанов.

Министр финансов добавил, что перед ведомством стоит задача по переводу системы выделения субсидий в цифру. Они выделяются юридическим и физическим лицам, а также предпринимателям. Министерство намерено сделать этот процесс максимально прозрачным. Для этого планируется создание специальной IT-системы.

Следующая задача — по информированию населения о мерах социальной поддержки граждан в виде различных выплат. Силуанов отметил, что часть этой работы выполнена на портале государственных услуг. Речь идет об интеграции систем между федеральными и региональными системами управления финансами.

«В планах роботизация рутинных операций и сведение к минимуму участия человека в обработке данных, и внедрение инструментов доказательной аналитики для повышения качества планирования, основанного на базе искусственного интеллекта», — пояснил Силуанов. ​