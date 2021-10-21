РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 окт. Единороссы провели проверку ассортимента на предмет завышенной стоимости и соблюдения сроков годности в ТЦ «Люберецкие торговые ряды», нарушений не выявили. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкого отделения «Единой России».

Инициаторами выступили член Общественного совета при областном министерстве потребительского рынка, региональный координатор федерального партпроекта «Народный контроль» Шерзод Атаев и руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Люберец, муниципальный куратор проекта Александр Шлапак. Мониторинг затронул 4 торговые точки различных категорий – хлебобулочные изделия и крупы, молочная продукция, а также овощи и фрукты.

«Просроченных продуктов выявлено не было. Что касается цен – индивидуальные предприниматели получили рекомендации удерживать стоимость социально значимых продуктов в категории доступных для малоимущих слоев населения», – сказал Атаев.

Он пояснил, что подобные рейды активисты «Народного контроля» проводят регулярно – раз в месяц выезжают с проверками.

«Кроме того, ведем работу с обращениями жителей. Если они замечают в магазине завышение цены или нарушение сроков хранения продуктов, они сообщают. Эти сигналы поступают в общественную приемную партии», – отметил Шлапак.