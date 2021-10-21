РИАМО - 21 окт. Специалисты в сфере продаж очень востребованы и в Москве, и в Подмосковье, при этом в столице работодатели также активно ищут ИТ-сотрудников и маркетологов, а в Московской области - госслужащих и медиков. Об этом РИАМО сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

«По данным hh.ru, в 2021 году в Москве самое большое число вакансий было открыто для профессий в сфере продаж (15% от общего объема вакансий), информационных технологий (13%), строительства, маркетинга и рекламы, а также административного персонала (по 6% каждый)», - сказала Игнатова.

По ее словам, столичный рынок труда достаточно хорошо сбалансирован и равномерен по спросу на профессии, нет ни одной профобласти, которая бы сильно превалировала над другими.

«В десятку востребованных профессий в Москве также входят транспорт, логистика, производственный и рабочий персонал, бухгалтеры, студенты и молодые специалисты без опыта работы», - добавила Игнатова.

Она отметила, что в Подмосковье картина востребованных профобластей несколько иная – 40% вакансий приходится на продажи, транспорт и логистику, рабочий персонал. В отличие от столицы, информационные технологии в Московской области не вошли даже в топ-10, но при этом в первой десятке присутствуют госслужащие, медики и безопасники.

Ранее Минтруд РФ сообщил, что в 2022 году максимальный размер пособия по безработице увеличится на 662 рубля и достигнет 12 792 рублей. На максимальное пособие могут рассчитывать граждане, которые работали постоянно, но потеряли трудовой доход.