РИАМО - 21 окт. Работодатели, осуществляющие деятельность в Подмосковье, должны минимизировать очное присутствие персонала на рабочих местах с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, работодатели должны принимать решения об установлении численности работников, подлежащих переводу на удаленку, а также сотрудников, чье присутствие необходимо на рабочем месте для обеспечения функционирования организаций. Сведения о количестве таких работников необходимо представлять еженедельно по понедельникам начиная с 29 октября через региональный портал госуслуг.

Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону 122.

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