РИАМО - 21 окт. Этой осенью в столице наблюдается резкий рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых, в 1,5 раза превышающий показатели прошлого года, сообщает оперштаб Москвы.

Это создает высокую дополнительную нагрузку на медицинскую систему и угрозу серьезных осложнений для пациентов.

Также в мегаполисе на протяжении последних недель отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В эти дни объявляются каникулы в школах, не будут работать и детсады. Кроме того, будут закрыты все магазины, исключение - продуктовые и аптеки.

Врачи настоятельно рекомендуют сделать прививки от гриппа и коронавируса. Но между ними должен быть перерыв.