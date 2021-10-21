РИАМО - 21 окт. Депутаты Мособлдумы приняли в целом законопроект об изменении границ городских округов Чехов и Домодедово, передает корреспондент РИАМО.

В четверг на заседании регионального парламента депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Московской области «О городском округе Домодедово и его границе» и Закон Московской области «О границе городского округа Чехов».

Согласно пояснительной записке, в настоящее время жители военного городка Степыгино зарегистрированы на территории городского округа Домодедово. При этом все жилые дома и социальные объекты расположены на территории городского округа Чехов.

Законопроект предлагает привести границы муниципальных образований в соответствие с действующим законодательством и передать территорию военного городка городскому округу Домодедово. В результате изменения границ муниципальных образований площадь городского округа Домодедово увеличится на 47 га, а площадь городского округа Чехов соответственно уменьшится на 47 га.

По итогам голосования проект закона приняли в целом.