РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 окт. Всероссийский форум акустической гитары «Живой огонь 2021» пройдет в Подольске с 3 по 5 декабря, председателем жюри конкурса будет известный рок-музыкант Сергей Маврин, сообщается в группе «Подольский Драматический Театр PDK Drama» в соцсети «ВКонтакте».

Международный фестиваль искусств «Живой огонь» при поддержке комитета по культуре и туризму администрации Подольска представляют первый Всероссийский форум акустической гитары «Живой огонь 2021», который пройдет с 3 по 5 декабря в Подольске. Это будет новая творческая площадка для всех, кто любит, создает, исполняет и слушает акустическую гитарную музыку.

Форум пройдет с 3 по 5 декабря в пространстве Подольского драматического театра «ПДК Драма» на трех площадках. Более того, на главной сцене в течение 3 дней будет проходить конкурс исполнителей и финальный гала-концерт, в которых примут участие как начинающие музыканты, так и признанные мастера жанра. Арт-кафе примет участников мастер-классов и порадует выступлениями музыкантов вне основной конкурсной программы. Выставка представит участникам новинки и проверенную классику музыкального оборудования, предложенные партнерами форума.

Председателем жюри конкурса будет гитарист-виртуоз, известный рок-музыкант и композитор Маврин.