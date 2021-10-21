РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Кусты пузыреплодника и декоративные яблони посадили в сквере «Красный мишка» в подмосковном Красногорске в рамках экологической акции, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Очередная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» прошла 20 октября в микрорайоне Чернево-2.

В сквере «Красный мишка» посадили 70 саженцев пузыреплодника и 5 - декоративных яблонь. На территории, прилегающей к школе №15, появилось 14 новых рябин.

Места посадок и посадочный материал в отделе экологии управления благоустройства определяют по заявкам, которые жители отправили на адрес электронной почты администрации округа. На данный момент прием заявок на текущий год завершен, на 2022 год начнется в феврале.