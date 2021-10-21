РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 окт. Заместитель управляющего одного из сетевых магазинов в подмосковном Красногорске присвоила более 34 тыс. рублей из кассы, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

Представитель службы безопасности одного из сетевых магазинов, расположенных в поселке Нахабино, заявил в дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск, что заместитель управляющего присвоила более 34 тысяч рублей из кассы магазина.

В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления сотрудники Нахабинского отдела полиции задержали 34-летнюю местную жительницу.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанной уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ – «Присвоение или растрата». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.