РИАМО - 21 окт. Менее 3,4 млн жителей Москвы имеют устойчивый вакцинационный иммунитет после прививки от коронавируса. Как правило, она защищает от болезни на 5-6 месяцев, сообщает столичный оперштаб.

Прививку от коронавируса можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Для этого нужно иметь лишь паспорт и полис ОМС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение ввести нерабочие дни в городе с 28 октября по 7 ноября. В эти дни объявляются каникулы в школах, не будут работать и детсады.

Кроме того, будут закрыты все магазины за исключением продуктовых и аптек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>