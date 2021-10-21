РИАМО - 21 окт. С 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены длительные выходные. Несмотря на это медучреждения столицы продолжат оказывать плановую помощь в полном объеме, сообщается на сайте мэра Москвы.

Также полностью сохраняется экстренная медпомощь. А вот стоматологические клиники с 28 октября по 7 ноября будут принимать только экстренных пациентов.

На период нерабочих дней приостанавливается работа всех организаций города, за исключением предприятий непрерывного цикла, тех, которые обеспечивают работу столичной инфраструктуры и ряда других.

Школьники и воспитанники детских садов отправятся на каникулы. В дошкольных учреждениях будут работать только группы для детей, которых не с кем оставить дома.

Вузы и средние профессиональные учебные заведения смогут продолжить проводить занятия в удаленном формате.

Общепит будет работать только на вынос и доставку.

Аптеки, продуктовые магазины и точки, где продаются товары первой необходимости, закрывать не будут.

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